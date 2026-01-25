Rusiya və ABŞ arasında qıcıqlandırıcı amillərlə bağlı gizli danışıqlar aparılır
- 25 yanvar, 2026
- 06:21
Rusiya və ABŞ normal həyata qayıdır, Moskva və Vaşinqtonda sözdə qıcıqlandırıcılarla bağlı danışıqlar aparırlar.
"Report"un məlumatına görə, bunu Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov TASS agentliyinə verdiyi müsahibədə bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu cür əlaqələr ictimaiyyətə açıqlanmır: "Yəni, mübadilələrimizin ekspert səviyyəsinə diqqət yetirilməsi ilə yanaşı, normal həyata qayıtma da baş verib. Bu mənada ki, bu cür işgüzar əlaqələr paytaxtlarda, yəni Vaşinqton və Moskvada baş tutur. Bu cür əlaqələrin əvvəlki mərhələsi Vaşinqtonda həyata keçib".
Diplomat əmindir ki, bu dialoq prosesi müsbətdir: "Lakin, bu əlaqələrlə bağlı lazımi fon və atmosferi təmin etmək naminə, onlar ictimaiyyətə açıqlanmır. Faktdan sonra, əlbəttə ki, ictimaiyyəti nəticələr barədə məlumatlandırmağın bir yolunu tapacağıq".
Öz növbəsində, Milli Polis Rəisləri Şurası olan Skotland Yard və onun terrorizmlə mübarizə bölməsi birgə bəyanatla yeni qurumun yaradılmasını dəstəkləyib. Milli Polis İdarəsinin baş direktoru Qreym Biqqar da dəstəyini bildirib.