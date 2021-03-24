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Замглавы аппарата Пашиняна уличили в публикации фейка

Замглавы аппарата Пашиняна уличили в публикации фейка Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Тарон Чахоян спровоцировал скандал в армянском сегменте соцсетей
В регионе
24 марта 2021 г. 03:24
Замглавы аппарата Пашиняна уличили в публикации фейка
Никол Пашинян

Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Тарон Чахоян спровоцировал скандал в армянском сегменте соцсетей, выложив на своей странице в Facebook опубликованную в 2017 году фотографию заваленной грудой мусора мелитопольской улицы, пояснив, что снимок сделан "сегодня" на ереванском проспекте Баграмяна, разблокированном оппозицией.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Таинственная фотография. Проспект Баграмяна сегодня", - написал Чахоян в аннотации к снимку. Пост набрал много лайков и комментариев.

Позднее пользователи нашли оригинал фотографии. Оказалось, что она была опубликована 25 сентября 2017 года на украинском сайте.

После этого Чахоян удалил пост и извинился. "Удалил прежний пост, так как на фотографии действительно изображен не проспект Баграмяна. Прошу прощения за публикацию неверной информации", - написал он в Facebook. Однако скрин резонансного поста распространяется в соцсетях.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyanın aparat rəsmisinin saxtakarlığı ifşa olundu

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