Заключенный попытался убить сотрудника тюрьмы в армянском Армавире

Заключенный попытался убить сотрудника уголовно-исполнительного учреждения (УИУ) "Армавир".

Заключенный попытался убить сотрудника уголовно-исполнительного учреждения (УИУ) "Армавир".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба СК Армении.

Заключенный в карантинном корпусе УИУ попросил охранника вывести его из камеры под предлогом разговора по телефону, тот согласился.

Арестант напал на сотрудника УИУ, попытавшись использовать заранее взятый в камере металлический колющий предмет. Этим предметом, а также кулаками он начал бить охранника по голове, после чего попытался сдавить ему шею. По не зависящим от него обстоятельствам, совершить убийство ему не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство.

Дело направлено в следственное управление СК по Армавирской области.