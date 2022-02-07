О нас
Report Georgia
Аудио новости

Заключенный попытался убить сотрудника тюрьмы в армянском Армавире

Заключенный попытался убить сотрудника тюрьмы в армянском Армавире Заключенный попытался убить сотрудника уголовно-исполнительного учреждения (УИУ) "Армавир".
В регионе
7 февраля 2022 г. 12:52
Заключенный попытался убить сотрудника тюрьмы в армянском Армавире

Заключенный попытался убить сотрудника уголовно-исполнительного учреждения (УИУ) "Армавир".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба СК Армении.

Заключенный в карантинном корпусе УИУ попросил охранника вывести его из камеры под предлогом разговора по телефону, тот согласился.

Арестант напал на сотрудника УИУ, попытавшись использовать заранее взятый в камере металлический колющий предмет. Этим предметом, а также кулаками он начал бить охранника по голове, после чего попытался сдавить ему шею. По не зависящим от него обстоятельствам, совершить убийство ему не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство.

Дело направлено в следственное управление СК по Армавирской области.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Inmate tries to kill prison employee in Armenia’s Armavir
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda dustaq mühafizəçini öldürməyə cəhd edib

Самое читаемое

В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
4 февраля 2022 г. 12:40
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
4 февраля 2022 г. 12:08
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
2 февраля 2022 г. 12:00
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
3 февраля 2022 г. 14:06
Сменены заместители министра здравоохранения Азербайджана  
Сменены заместители министра здравоохранения Азербайджана  
4 февраля 2022 г. 09:52
В Баку создадут еще пять специализированных центров соцобслуживания
В Баку создадут еще пять специализированных центров соцобслуживания
4 февраля 2022 г. 11:36
Эксперт: Лидеры стран Европы принимают победу Азербайджана и реалии региона
Эксперт: Лидеры стран Европы принимают победу Азербайджана и реалии региона
5 февраля 2022 г. 17:20
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
2 февраля 2022 г. 15:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi