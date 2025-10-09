Закир Гасанов встретился с грузинским коллегой в Анкаре

Министр обороны Азербайджана в рамках визита в Турцию провел двустороннюю встречу с грузинским коллегой Ираклием Чиковани.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Стороны особо подчеркнули, что сотрудничество Азербайджана и Грузии в военной сфере служит миру, стабильности и безопасности в регионе, а встречи глав государств играют важную роль в развитии отношений между странами.

Новость дополняется