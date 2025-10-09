Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Закир Гасанов встретился с грузинским коллегой в Анкаре

    В регионе
    • 09 октября, 2025
    • 18:01
    Министр обороны Азербайджана в рамках визита в Турцию провел двустороннюю встречу с грузинским коллегой Ираклием Чиковани.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Стороны особо подчеркнули, что сотрудничество Азербайджана и Грузии в военной сфере служит миру, стабильности и безопасности в регионе, а встречи глав государств играют важную роль в развитии отношений между странами.

    Новость дополняется

    Фото
    Azərbaycan və Gürcüstan müdafiə nazirləri regional hərbi-siyasəti müzakirə ediblər

