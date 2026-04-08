Захарова: РФ рассчитывает, что пророссийские силы в Армении смогут участвовать в выборах
В регионе
- 08 апреля, 2026
- 17:56
Москва рассчитывает, что пророссийские силы смогут свободно принять участие в парламентских выборах в Армении.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы не можем не обращать внимание на разворачивающиеся в республике процессы и рассчитываем, что пророссийские силы смогут поучаствовать свободно в волеизъявлении армянских граждан", - отметила она.
