Захарова: РФ рассчитывает, что пророссийские силы в Армении смогут участвовать в выборах

Москва рассчитывает, что пророссийские силы смогут свободно принять участие в парламентских выборах в Армении.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не можем не обращать внимание на разворачивающиеся в республике процессы и рассчитываем, что пророссийские силы смогут поучаствовать свободно в волеизъявлении армянских граждан", - отметила она.