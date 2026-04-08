    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Захарова: РФ рассчитывает, что пророссийские силы в Армении смогут участвовать в выборах

    08 апреля, 2026
    17:56
    Захарова: РФ рассчитывает, что пророссийские силы в Армении смогут участвовать в выборах

    Москва рассчитывает, что пророссийские силы смогут свободно принять участие в парламентских выборах в Армении.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    "Мы не можем не обращать внимание на разворачивающиеся в республике процессы и рассчитываем, что пророссийские силы смогут поучаствовать свободно в волеизъявлении армянских граждан", - отметила она.

    Парламентские выборы в Армении Россия Армения Мария Захарова
    Zaxarova: Rusiya Ermənistanda rusiyayönümlü qüvvələrin seçkilərdə iştirak edə biləcəyinə ümid edir

