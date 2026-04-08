Zaxarova: Rusiya Ermənistanda rusiyayönümlü qüvvələrin seçkilərdə iştirak edə biləcəyinə ümid edir
Region
- 08 aprel, 2026
- 18:09
Moskva rusiyayönümlü qüvvələrin Ermənistanda parlament seçkilərində sərbəst şəkildə iştirak edə biləcəyinə ümid edir.
"Report" yerli KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bunu brifinq zamanı Rusiya XİN-in rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib.
"Biz respublikada cərəyan edən prosesləri görməzdən gələ bilmərik və rusiyayönümlü qüvvələrin Ermənistanda parlament seçkilərində sərbəst şəkildə iştirak edə biləcəyinə ümid edirik", - o vurğulayıb.
