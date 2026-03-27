Захарова: Послу Чехии в Москве заявлен протест из-за нападения на Русский дом в Праге
В регионе
- 27 марта, 2026
- 17:22
Посол Чехии Даниэл Коштовал был вызван в МИД России, где ему заявлен решительный протест из-за атаки коктейлями молотова на Русский дом в Праге.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"27 марта в МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Д. Коштовал. Чешскому дипломату заявлен решительный протест в связи с совершенным вечером 26 марта нападением на Российский центр науки и культуры в Праге с применением бутылок с зажигательной смесью", - говорится в сообщении Захаровой на сайте ведомства.
В связи с инцидентом МИД РФ потребовал от чешской стороны провести расследование.
17:52
Великобритания выделяет 115 млн евро на ПВО для УкраиныДругие страны
17:46
Ахмед Исмайлов: Медиаграмотность остается ключевым фактором устойчивой инфосредыМедиа
17:43
Следственный комитет Армении завершил дело по КарапетянуВ регионе
17:36
Минобороны ОАЭ: Системы ПВО за сутки перехватили 6 иранских баллистических ракетДругие страны
17:35
Ильхам Алиев поздравил коллектив Азербайджанского музыкально-драматического театра ДербентаВнутренняя политика
17:22
Азербайджан увеличил расходы на импорт зерновых и бобовых из Турции на 19,7%АПК
17:22
Захарова: Послу Чехии в Москве заявлен протест из-за нападения на Русский дом в ПрагеВ регионе
17:06
Ахмед Исмайлов: Турецко-азербайджанская медиаплатформа выходит на новый этап развитияМедиа
16:59