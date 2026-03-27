    Захарова: Послу Чехии в Москве заявлен протест из-за нападения на Русский дом в Праге

    • 27 марта, 2026
    • 17:22
    Захарова: Послу Чехии в Москве заявлен протест из-за нападения на Русский дом в Праге
    Мария Захарова

    Посол Чехии Даниэл Коштовал был вызван в МИД России, где ему заявлен решительный протест из-за атаки коктейлями молотова на Русский дом в Праге.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    "27 марта в МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Д. Коштовал. Чешскому дипломату заявлен решительный протест в связи с совершенным вечером 26 марта нападением на Российский центр науки и культуры в Праге с применением бутылок с зажигательной смесью", - говорится в сообщении Захаровой на сайте ведомства.

    В связи с инцидентом МИД РФ потребовал от чешской стороны провести расследование.

    Мария Захарова Даниэл Коштовал
    Zaxarova: Praqadakı Rus Evinə hücuma görə Çexiyanın Moskvadakı səfirinə etiraz bildirilib
