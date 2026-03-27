Захарова: Послу Чехии в Москве заявлен протест из-за нападения на Русский дом в Праге

Посол Чехии Даниэл Коштовал был вызван в МИД России, где ему заявлен решительный протест из-за атаки коктейлями молотова на Русский дом в Праге.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"27 марта в МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Д. Коштовал. Чешскому дипломату заявлен решительный протест в связи с совершенным вечером 26 марта нападением на Российский центр науки и культуры в Праге с применением бутылок с зажигательной смесью", - говорится в сообщении Захаровой на сайте ведомства.

В связи с инцидентом МИД РФ потребовал от чешской стороны провести расследование.