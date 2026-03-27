    Zaxarova: Praqadakı Rus Evinə hücuma görə Çexiyanın Moskvadakı səfirinə etiraz bildirilib

    Region
    • 27 mart, 2026
    • 17:36
    Zaxarova: Praqadakı Rus Evinə hücuma görə Çexiyanın Moskvadakı səfirinə etiraz bildirilib
    Mariya Zaxarova

    Çexiya səfiri Daniel Koştoval Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb, ona Praqadakı Rus Evinə "Molotov kokteyli" ilə hücuma görə sərt etiraz bildirilib.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu XİN-in rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bəyan edib.

    "Martın 27-də Çexiya Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfiri D.Koştoval Rusiya XİN-ə çağırılıb. Çexiyalı diplomata martın 26-sı axşam Rusiyanın Praqadakı Elm və Mədəniyyət Mərkəzinə "Molotov kokteyli"ndən istifadə edilməklə törədilən hücumla bağlı sərt etiraz bildirilib", - o qeyd edib.

    Hadisə ilə əlaqədar olaraq Rusiya XİN Çexiya tərəfindən araşdırma aparmağı tələb edib.

    Mariya Zaxarova Rusiya XİN Daniel Koştoval
    Захарова: Послу Чехии в Москве заявлен протест из-за нападения на Русский дом в Праге

    Son xəbərlər

    17:51

    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: HHM sistemləri sutka ərzində İranın 6 ballistik raketini ələ keçirib

    Digər ölkələr
    17:36

    Zaxarova: Praqadakı Rus Evinə hücuma görə Çexiyanın Moskvadakı səfirinə etiraz bildirilib

    Region
    17:34

    Dünya Bankı Yaxın Şərqdəki münaqişənin iqtisadi təsirlərinə genişmiqyaslı cavab planı hazırlayır

    Maliyyə
    17:29

    İstanbulda Beşinci Beynəlxalq Strateji Kommunikasiya Sammiti keçirilir

    Media
    17:29

    İlham Əliyev yenidənqurmadan sonra açılışı olan Dərbənddəki Azərbaycan Teatrının kollektivini təbrik edib

    Daxili siyasət
    17:19

    Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 9 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    17:16
    Foto

    Qubada kanalizasiya borusunun tutulması nəticəsində 10-a yaxın evi su basıb

    Hadisə
    17:12

    Əhməd əş-Şəraa gələn həftə Almaniyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    17:03

    Şahdağ və Qrıza qar yağır - FAKTİKİ HAVA-YENİLƏNİB-2

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti