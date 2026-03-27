Zaxarova: Praqadakı Rus Evinə hücuma görə Çexiyanın Moskvadakı səfirinə etiraz bildirilib
Region
- 27 mart, 2026
- 17:36
Çexiya səfiri Daniel Koştoval Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb, ona Praqadakı Rus Evinə "Molotov kokteyli" ilə hücuma görə sərt etiraz bildirilib.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu XİN-in rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bəyan edib.
"Martın 27-də Çexiya Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfiri D.Koştoval Rusiya XİN-ə çağırılıb. Çexiyalı diplomata martın 26-sı axşam Rusiyanın Praqadakı Elm və Mədəniyyət Mərkəzinə "Molotov kokteyli"ndən istifadə edilməklə törədilən hücumla bağlı sərt etiraz bildirilib", - o qeyd edib.
Hadisə ilə əlaqədar olaraq Rusiya XİN Çexiya tərəfindən araşdırma aparmağı tələb edib.
