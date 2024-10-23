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Захарова: Москва стремится найти решение, которое удовлетворит и Баку и Ереван

Захарова: Москва стремится найти решение, которое удовлетворит и Баку и Ереван В вопросах разблокирования логистических маршрутов на Южном Кавказе Россия стремится найти решение, которое удовлетворило бы и Азербайджан и Армению.
В регионе
23 октября 2024 г. 17:39
Захарова: Москва стремится найти решение, которое удовлетворит и Баку и Ереван

В вопросах разблокирования логистических маршрутов на Южном Кавказе Россия стремится найти решение, которое удовлетворило бы и Азербайджан и Армению.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru.

Она отметила, что Москва готова оказывать всестороннее содействие в вопросах разблокирования транспортных маршрутов.

"Мы уже говорили, что [от разблокирования] выиграет в целом весь регион. Также обращаю внимание на недавний комментарий по данному вопросу заместителя председателя правительства Российской Федерации, сопредседателя трехсторонней рабочей группы Алексея Оверчука. Он подчеркнул, что разблокирование экономических и транспортных коридоров на Южном Кавказе возможно только с участием России. Поэтому мы работаем в этом направлении", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Bakı və İrəvanı qane edəcək həll yolu tapmağa çalışırıq
Версия на английском языке Zakharova: Moscow seeks to find solution that satisfies both Baku and Yerevan

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