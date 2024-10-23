Захарова: Москва стремится найти решение, которое удовлетворит и Баку и Ереван

В вопросах разблокирования логистических маршрутов на Южном Кавказе Россия стремится найти решение, которое удовлетворило бы и Азербайджан и Армению.

В вопросах разблокирования логистических маршрутов на Южном Кавказе Россия стремится найти решение, которое удовлетворило бы и Азербайджан и Армению.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru.

Она отметила, что Москва готова оказывать всестороннее содействие в вопросах разблокирования транспортных маршрутов.

"Мы уже говорили, что [от разблокирования] выиграет в целом весь регион. Также обращаю внимание на недавний комментарий по данному вопросу заместителя председателя правительства Российской Федерации, сопредседателя трехсторонней рабочей группы Алексея Оверчука. Он подчеркнул, что разблокирование экономических и транспортных коридоров на Южном Кавказе возможно только с участием России. Поэтому мы работаем в этом направлении", - сказала она.