Захарова: Лавров не примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Австрии
В регионе
- 27 ноября, 2025
- 16:17
Глава МИД России Сергей Лавров не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов (СМИД) ОБСЕ в Вене.
Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нет. Российскую сторону будет представлять заместитель министра иностранных дел господин Грушко", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Отметим, что СМИД ОБСЕ пройдет в столице Австрии 4-5 декабря.
