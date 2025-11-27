Захарова: Лавров не примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Австрии

Глава МИД России Сергей Лавров не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов (СМИД) ОБСЕ в Вене.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нет. Российскую сторону будет представлять заместитель министра иностранных дел господин Грушко", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Отметим, что СМИД ОБСЕ пройдет в столице Австрии 4-5 декабря.