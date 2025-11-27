Zakharova: Lavrov won't attend OSCE Foreign Ministers' Council meeting in Austria
Region
- 27 November, 2025
- 16:52
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov will not attend the OSCE Foreign Ministers' Council meeting in Vienna, Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova said, Report informs referring to Russian media.
"No. The Russian side will be represented by Deputy Foreign Minister [Alexander] Grushko," Zakharova said at a briefing on Thursday.
The OSCE Foreign Ministers' Council meeting will be held in the Austrian capital on December 4-5.
Latest News
18:38
Russian president confirms US delegation to visit Moscow next weekRegion
18:32
Azerbaijani Defense Minister Hasanov receives Israeli delegationMilitary
18:12
Photo
First day of OTS Media Forum in Baku concludes with key panel discussionsMedia
17:52
Azerbaijani MFA offers condolences to China over fire in Hong KongForeign policy
17:45
Social media plays key role in promoting national identity, Uzbek official saysForeign policy
17:40
General sworn in as Guinea-Bissau transitional presidentOther countries
17:27
Azerbaijan sees nearly 7% growth in compulsory insurance marketFinance
17:12
Voluntary insurance market in Azerbaijan grew by over 15% in 10 monthsFinance
17:08