Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package UEFA Champions League Organization of Turkic States
    Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package UEFA Champions League Organization of Turkic States

    Zakharova: Lavrov won't attend OSCE Foreign Ministers' Council meeting in Austria

    Region
    • 27 November, 2025
    • 16:52
    Zakharova: Lavrov won't attend OSCE Foreign Ministers' Council meeting in Austria

    Russian Foreign Minister Sergey Lavrov will not attend the OSCE Foreign Ministers' Council meeting in Vienna, Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova said, Report informs referring to Russian media.

    "No. The Russian side will be represented by Deputy Foreign Minister [Alexander] Grushko," Zakharova said at a briefing on Thursday.

    The OSCE Foreign Ministers' Council meeting will be held in the Austrian capital on December 4-5.

    OSCE Russia Maria Zakharova
    Захарова: Лавров не примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Австрии

    Latest News

    18:38

    Russian president confirms US delegation to visit Moscow next week

    Region
    18:32

    Azerbaijani Defense Minister Hasanov receives Israeli delegation

    Military
    18:12
    Photo

    First day of OTS Media Forum in Baku concludes with key panel discussions

    Media
    17:52

    Azerbaijani MFA offers condolences to China over fire in Hong Kong

    Foreign policy
    17:45

    Social media plays key role in promoting national identity, Uzbek official says

    Foreign policy
    17:40

    General sworn in as Guinea-Bissau transitional president

    Other countries
    17:27

    Azerbaijan sees nearly 7% growth in compulsory insurance market

    Finance
    17:12

    Voluntary insurance market in Azerbaijan grew by over 15% in 10 months

    Finance
    17:08

    Armenian transport minister discusses regional peace with EU commissioner

    Region
    All News Feed