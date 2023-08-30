О нас

Захарова: Без участия России зерновой сделки быть не может

Захарова: Без участия России зерновой сделки быть не может Речи о зерновой сделке без участия России идти не может.
В регионе
30 августа 2023 г. 16:14
Захарова: Без участия России зерновой сделки быть не может
Мария Захарова

Речи о зерновой сделке без участия России идти не может.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос News.ru о сообщения турецких СМИ о возможности действия зерновой сделки без участия России.

"Если речь идет о соглашении, в котором участвует Россия, то без РФ оно работать не может. Это невозможно физически. Если речь идет о каких-то других соглашениях, в которых Россия не участвует, тогда надо об этом так и писать", – подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что зерновая сделка будет одной из тем обсуждения на предстоящих в Москве переговорах Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Хакана Фидана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Zakharova: There can be no grain deal without Russia’s participation

Самое важное

Азербайджанский штурмовик был продемонстрирован на фестивале TEKNOFEST
ФотоАзербайджанский штурмовик был продемонстрирован на фестивале TEKNOFEST
30 августа 2023 г. 14:14
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
МИД Азербайджана ответил французскому министру: Призываем прекратить провокационные заявления
МИД Азербайджана ответил французскому министру: Призываем прекратить провокационные заявления
29 августа 2023 г. 17:20
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Арестованы армянские футболисты, задержанные на ППП Лачын
Арестованы армянские футболисты, задержанные на ППП "Лачын"
28 августа 2023 г. 21:21
Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы
Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы
28 августа 2023 г. 20:16
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
ФотоОбсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
27 августа 2023 г. 16:12
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
27 августа 2023 г. 13:08
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
26 августа 2023 г. 20:37
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
26 августа 2023 г. 20:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi