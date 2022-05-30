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Задержаны более 100 участников акций протеста в Ереване

Задержаны более 100 участников акций протеста в Ереване Полиция Армении доставила в участки 111 участников протестной акции у правительственного здания в Ереване. Как передает Report cо ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В регионе
30 мая 2022 г. 17:35
Задержаны более 100 участников акций протеста в Ереване

Полиция Армении доставила в участки 111 участников протестной акции у правительственного здания в Ереване. Как передает Report cо ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении них применена статья 182 "подозрение в совершении хулиганства" Кодекса об административных правонарушениях

Среди задержанных - сын экс-президента Армении Левон Кочарян.

Стычка между протестующими и полицией произошла у правительственного здания N3 в Ереване. Возглавляющие шествие оппозиционные депутаты попытались пройти в здание для встречи с министрами. Полиция их не пропустила, были задержаны 5 человек.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda 100-dən çox aksiya iştirakçısı saxlanılıb

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