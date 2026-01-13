Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 13 января, 2026
    • 12:47
    Задержан известный турецкий актер Октай Кайнарджа

    В рамках расследования дела о наркотиках с участием представителей турецкого шоу-бизнеса задержаны шесть человек, среди которых актер Октай Кайнарджа и певица Эмель Мюфтюоглу.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

    Отметим, что в рамках расследования ранее также были задержаны многие известные турецкие личности.

    Октай Кайнарджа Эмель Мюфтюоглу наркотики задержание
