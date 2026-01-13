Задержан известный турецкий актер Октай Кайнарджа

В рамках расследования дела о наркотиках с участием представителей турецкого шоу-бизнеса задержаны шесть человек, среди которых актер Октай Кайнарджа и певица Эмель Мюфтюоглу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

Отметим, что в рамках расследования ранее также были задержаны многие известные турецкие личности.