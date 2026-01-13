Türkiyənin məşhur aktyoru Oktay Kaynarca saxlanılıb
Region
- 13 yanvar, 2026
- 12:35
Türkiyədə məşhurlara yönəlmiş narkotik işi üzrə istintaq çərçivəsində aktyor Oktay Kaynarca və müğənni Emel Müftüoğlu da daxil olmaqla 6 nəfər saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl də Türkiyənin bir çox tanınmış simaları narkotiklə əlaqəli saxlanmışdı.
Son xəbərlər
12:57
"Vilyarreal"ın yarımmüdafiəçisi mövsümün sonunda komandasını dəyişəcəkFutbol
12:50
Foto
Azərbaycan və İtaliya arasında sənəd imzalanıbBiznes
12:46
ABŞ İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
12:44
Avropada əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən bir neçə hava limanı işini dayandırıbDigər ölkələr
12:42
Kaxaber Sxadadze: "Yeni transferlərin işə yanaşmasından razıyıq"Futbol
12:38
Zelenski: Son 24 saat ərzində Rusiya Ukraynaya 300-dən çox dron və 25 raket atıbDigər ölkələr
12:35
Türkiyənin məşhur aktyoru Oktay Kaynarca saxlanılıbRegion
12:33
Maliyyə Nazirliyi QHT-lərə müraciət edibMaliyyə
12:33