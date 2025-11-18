За 11 месяцев из Турции в Сирию вернулись более 550 тыс. беженцев
- 18 ноября, 2025
- 15:18
С декабря 2024 года из Турции в Сирию вернулись более 550 тыс. беженцев.
Как сообщает Report со ссылкой на A Haber, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По словам министра, за последние 5 лет число сирийских беженцев, обосновавшихся в Турции, сократилось на 25,8%.
