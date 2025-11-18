Son 11 ayda Türkiyədən ölkələrinə geri qayıdan suriyalı qaçqınların sayı məlum olub
- 18 noyabr, 2025
- 15:01
2024-cü il dekabrın 8-dən indiyədək Türkiyədən Suriyaya 550 mindən çox qaçqın qayıdıb.
"Report" "A Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan açıqlayıb.
Nazirin sözlərinə görə, Türkiyədə yerləşmiş suriyalı qaçqınların sayı son 5 ildə 25,8 faiz azalıb.
