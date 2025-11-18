İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Son 11 ayda Türkiyədən ölkələrinə geri qayıdan suriyalı qaçqınların sayı məlum olub

    Region
    • 18 noyabr, 2025
    • 15:01
    2024-cü il dekabrın 8-dən indiyədək Türkiyədən Suriyaya 550 mindən çox qaçqın qayıdıb.

    "Report" "A Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan açıqlayıb.

    Nazirin sözlərinə görə, Türkiyədə yerləşmiş suriyalı qaçqınların sayı son 5 ildə 25,8 faiz azalıb.

    За 11 месяцев из Турции в Сирию вернулись более 550 тыс. беженцев

