Юсиф Гюней задержан в Турции за пропаганду наркотиков

Популярный турецкий поп-исполнитель Юсуф Гюней задержан в Стамбуле за пропаганду в интернете чая, содержащего наркотические вещества.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, артист был задержан по решению полиции Стамбула.

По данным Управления по борьбе с наркотиками, Гюней в одном из цифровых шоу использовал выражения, пропагандирующие так называемый "чай аяуаска".

Данный напиток содержит диметилтриптамин (ДМТ), который входит в список запрещенных веществ из-за галлюциногенных свойств.