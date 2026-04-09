Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В регионе
    • 09 апреля, 2026
    • 14:44
    Юсиф Гюней задержан в Турции за пропаганду наркотиков

    Популярный турецкий поп-исполнитель Юсуф Гюней задержан в Стамбуле за пропаганду в интернете чая, содержащего наркотические вещества.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, артист был задержан по решению полиции Стамбула.

    По данным Управления по борьбе с наркотиками, Гюней в одном из цифровых шоу использовал выражения, пропагандирующие так называемый "чай аяуаска".

    Данный напиток содержит диметилтриптамин (ДМТ), который входит в список запрещенных веществ из-за галлюциногенных свойств.

    Türkiyəli məşhur müğənni saxlanılıb

