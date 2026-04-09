Юсиф Гюней задержан в Турции за пропаганду наркотиков
09 апреля, 2026
- 14:44
Популярный турецкий поп-исполнитель Юсуф Гюней задержан в Стамбуле за пропаганду в интернете чая, содержащего наркотические вещества.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, артист был задержан по решению полиции Стамбула.
По данным Управления по борьбе с наркотиками, Гюней в одном из цифровых шоу использовал выражения, пропагандирующие так называемый "чай аяуаска".
Данный напиток содержит диметилтриптамин (ДМТ), который входит в список запрещенных веществ из-за галлюциногенных свойств.
