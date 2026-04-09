Türkiyəli məşhur müğənni saxlanılıb
Region
- 09 aprel, 2026
- 14:36
Türkiyəli müğənni Yusuf Güney barədə saxlanılma qərarı çıxarılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, onun saxlanılmasına səbəb rəqəmsal platformada qonaq olduğu proqramda narkotik tərkibli çayla bağlı təşviqedici fikirlər səsləndirməsi olub.
