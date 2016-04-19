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    Президент Еврокомиссии: Необходимо начать настоящий диалог по Восточному партнерству

    Хотелось бы, чтобы Восточное партнерство стало более обоснованным и серьезным

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ "Необходимо начать настоящий диалог по программе  Восточное партнерство". 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, отвечая на вопросы в рамках сессии ПАСЕ в Страсбурге. 

    Он отметил, что диалог в рамках этой программы, по его мнению, проводится односторонне: "Хотелось бы, чтобы оно (Восточное партнерство- ред.) стало более обоснованным и серьезным". 

    Программа "Восточное партнерство", направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью - стартовала в 2009 году. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.

    В конце января министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский выразил мнение в интервью польским СМИ, что программа Восточное партнерство полностью провалилась. 

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