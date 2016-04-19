Президент Еврокомиссии: Необходимо начать настоящий диалог по Восточному партнерству

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ "Необходимо начать настоящий диалог по программе Восточное партнерство".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, отвечая на вопросы в рамках сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Он отметил, что диалог в рамках этой программы, по его мнению, проводится односторонне: "Хотелось бы, чтобы оно (Восточное партнерство- ред.) стало более обоснованным и серьезным".

Программа "Восточное партнерство", направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью - стартовала в 2009 году. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.

В конце января министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский выразил мнение в интервью польским СМИ, что программа Восточное партнерство полностью провалилась.