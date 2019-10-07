​ЮНЕСКО назвала Тбилиси всемирной столицей книги 2021 года

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле назвала Тбилиси всемирной столицей книги 2021 года. Как сообщает грузинское бюро Report, соответствующее решение она приняла на основании рекомендации комитета советников всемирной столицы книги.

Программа охватывает несколько важных широкомасштабных активностях. В рамках программы будут устроены библиотеки, проведен книжный фестиваль для детей, представлены цифровые проекты по превращению книг в игры и восстановлению первого в Грузии издательства.

В 2019 году всемирной столицей книги был назван город Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах, а в 2020 году - столица Малайзии Куала-Лумпур. Звание всемирной столицы книги ЮНЕСКО присваивает с 2001 года.