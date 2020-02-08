​Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии

Режиссер и постоянный член жюри КВН, Народный артист Азербайджана Юлий Гусман в беседе с порталом Teleprogramma рассказал, что размер его пенсии ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Е.Ханга сообщила, что размер ее пенсии составляет 23 тысячи рублей.

По словам режиссера, он не любит обсуждать размер выплат, получаемых от государства.

"У меня пенсия даже меньше, чем у нее (Елена Ханга). Но я на тему своей пенсии не разговариваю никогда и ни с кем. Я не люблю жаловаться и переживать. Я всегда ищу альтернативные пенсии источники дохода. Люблю преподавать. Ставлю спектакли и фильмы, когда получается", – отметил Гусман.