    В регионе
    • 05 ноября, 2025
    • 13:16
    ЮКЖД: Сегодня из Азербайджана 15 составов с российским зерном прибудут в Грузию

    Российское зерно, груженное в 15 вагонов, в ближайшие часы будет доставлено из Азербайджана в Грузию с последующей отправкой в Армению.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников на пресс-конференции.

    "Зерно уже в пути, и в самое ближайшее время оно окажется на территории Армении", - отметил он. По его словам, складывается очень важная, практически новая для железной дороги история. "Казахское зерно сегодня попадет с территории России на территорию Азербайджана, и уже в ближайшие дни оно поступит в Армению. Для нас, как для железнодорожников, это очень важное событие, в том числе и сам факт того, что отныне есть возможность доставлять грузы в Армению из Казахстана, из других стран, из России", - отметил он.

    Запуск нового железнодорожного направления позволит снизить нагрузку на Верхний Ларс, а также сократить стоимость доставки грузов, особенно через морской участок Черного моря, который является самым затратным. Маршрут станет важным как для компаний, осуществляющих крупные поставки зерна в Армению, так и для других партнеров, включая компании, занимающиеся импортом нефтепродуктов. Он будет активно использоваться и принесет значительные экономические выгоды стране, сказал гендиректор. Мельников сообщил, что появилась возможность организовывать и контейнерные перевозки из Китая, выразив уверенность в том, что маршрут будет востребован, и в Армению по железной дороге поступит не один состав с грузом.

