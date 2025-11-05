İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Region
    • 05 noyabr, 2025
    • 13:36
    Ermənistan üçün Rusiya taxılı yüklənmiş 15 vaqon bu gün Azərbaycandan Gürcüstana çatdırılacaq

    Rusiya taxılı yüklənmiş 15 vaqon yaxın saatlarda Azərbaycandan Gürcüstana çatdırılacaq və daha sonra Ermənistana göndəriləcək.

    "Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə "Cənubi Qafqaz Dəmir Yolu"nun baş direktoru Aleksey Melnikov mətbuat konfransında bildirib.

    "Taxıl artıq yoldadır və yaxın vaxtda Ermənistan ərazisinə çatacaq", - o qeyd edib.

    A.Melnikovun sözlərinə görə, dəmir yolu üçün çox vacib, demək olar ki, yeni bir tarix yazılır: "Qazaxıstan taxılı bu gün Rusiya ərazisindən Azərbaycan ərazisinə daxil olacaq və artıq yaxın günlərdə Ermənistana çatacaq. Dəmiryolçular olaraq, bu, o cümlədən bundan sonra Ermənistana Qazaxıstandan, digər ölkələrdən, Rusiyadan yüklərin çatdırılması imkanının olması faktı bizim üçün çox vacib hadisədir".

