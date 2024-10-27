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Явка на выборах в Узбекистане достигла 71,5%

Явка на выборах в Узбекистане достигла 71,5% Явка на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные советы в Узбекистане по состоянию на 15:00 составила 62,7 процента.
В регионе
27 октября 2024 г. 18:21
Явка на выборах в Узбекистане достигла 71,5%

Явка на выборах в парламент Узбекистана составила 71,52% процента на момент 16:00 по бакинскому времени.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома Узбекистана.

Из 19,9 млн человек, участие в выборах приняли 14,2 млн. Наиболее активно голосовали жители Ферганской и Андижанской областей - по 75%, в Наманганском регионе - 74%.

Самая низкая явка наблюдается в Ташкенте - 62,39%.

Явка по регионам:

Каракалпакстан - 70,95%

Андижанская область - 75,16%

Бухарская - 71,29%

Джизакская - 72,76%

Навоийская - 70,93%

Наманганская - 74,98%

Самаркандская - 73,98%

Сырдарьинская - 70,89%

Сурхандарьинская - 73,08%

Ташкентская - 66,03%

Ферганская - 75,71%

Хорезмская - 67,24%

Кашкадарьинская - 73,45%

Ташкент - 62,39

17:03

Явка на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные советы в Узбекистане по состоянию на 15:00 по местному (16:00 по бакинскому) времени составила 62,7 процента.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Центризбиркома Бахром Кучкаров.

По его словам, в голосовании приняли участие 12 504 688 избирателей из 19 944 859.

Наибольшую активность избиратели демонстрируют в Ферганской области - 69,22%, следом идут Наманганская (68,08) и Джизакская (66,83) области.

Отметим, что выборы в Узбекистане проходят в условиях возросшей общественно-политической активности в стране под лозунгом "Мой выбор - процветающая Родина".

В выборах участвуют пять партий: Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана, правящая Демократическая партия "Миллий тикланиш", Экологическая партия, Народно-демократическая партия и Социал-демократическая партия "Адолат".

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda seçkilərdə seçici fəallığı 63 faizə çatıb

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