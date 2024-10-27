Явка на выборах в Узбекистане достигла 71,5%

Явка на выборах в парламент Узбекистана составила 71,52% процента на момент 16:00 по бакинскому времени.
Как передает Report, об этом
Из 19,9 млн человек, участие в выборах приняли 14,2 млн. Наиболее активно голосовали жители Ферганской и Андижанской областей - по 75%, в Наманганском регионе - 74%.
Самая низкая явка наблюдается в Ташкенте - 62,39%.
Явка по регионам:
Каракалпакстан - 70,95%
Андижанская область - 75,16%
Бухарская - 71,29%
Джизакская - 72,76%
Навоийская - 70,93%
Наманганская - 74,98%
Самаркандская - 73,98%
Сырдарьинская - 70,89%
Сурхандарьинская - 73,08%
Ташкентская - 66,03%
Ферганская - 75,71%
Хорезмская - 67,24%
Кашкадарьинская - 73,45%
Ташкент - 62,39
Явка на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные советы в Узбекистане по состоянию на 15:00 по местному (16:00 по бакинскому) времени составила 62,7 процента.
Как передает
По его словам, в голосовании приняли участие 12 504 688 избирателей из 19 944 859.
Наибольшую активность избиратели демонстрируют в Ферганской области - 69,22%, следом идут Наманганская (68,08) и Джизакская (66,83) области.
Отметим, что выборы в Узбекистане проходят в условиях возросшей общественно-политической активности в стране под лозунгом "Мой выбор - процветающая Родина".
В выборах участвуют пять партий: Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана, правящая Демократическая партия "Миллий тикланиш", Экологическая партия, Народно-демократическая партия и Социал-демократическая партия "Адолат".