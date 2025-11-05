Яшар Гюлер: Турция с гордостью отмечает победу Азербайджана в Карабахе

Турция также с гордостью отмечает славную победу в Карабахе, одержанную героической азербайджанской армией 5 лет назад.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил министр национальной обороны страны Яшар Гюлер.

"Сила Турции - это сила Азербайджана, а сила Азербайджана - сила Турции. Братство между двумя странами, основанное на глубоких исторических корнях, придает смысл нашему сегодняшнему дню и подтверждает наше единство в будущем", - сказал министр.

Яшар Гюлер отметил, что шаги, предпринимаемые для установления постоянного мира между Азербайджаном и Арменией, создают важные возможности для обеспечения безопасности и стабильности на Кавказе:

"Мы с удовлетворением воспринимаем последние шаги, направленные на достижение устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией. Эти шаги представляют собой значимый шанс для развития, безопасности и стабильности региона. Турция продолжит оставаться в солидарности с Азербайджаном при любых условиях. Наша совместная деятельность в направлении укрепления мира и стабильности в регионе будет продолжаться".