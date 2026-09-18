Яшар Гюлер: Героизм шехидов и гази - самая надежная гарантия Турции и Азербайджана

Героические усилия, проявленные шехидами и гази во имя независимости Турции и Азербайджана, единства народов и будущего двух государств, являются самой надежной гарантией.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Он отметил, что гази являются живым воплощением воли народа к независимости и свободе.

"В самые критические периоды нашей славной истории вы с огромным мужеством и решимостью сражались за наши священные ценности. Порой на границе, порой на фронте, а порой в самые тяжелые для нашей страны и Азербайджана дни вы, преданно служа Родине и своему долгу, не боялись приносить жертву. Каждый раз с тем же высоким боевым духом вы брали на себя ответственность, внесли огромный вклад в то, чтобы наши страны достигли сегодняшнего уровня, а каждый из нас мог с уверенностью смотреть в будущее", - заявил Яшар Гюлер, обращаясь к гази.

Министр отметил, что на фоне продолжающихся в соседних регионах кризисов и конфликтов Турция, сохраняя собственную безопасность, действует как ответственное государство, вносящее вклад в обеспечение регионального мира и стабильности.

"С одной стороны, ради безопасности наших границ и спокойствия нашего народа мы поддерживаем наши возможности сдерживания на максимально высоком уровне, а с другой - демонстрируем подход, отдающий приоритет миру, стабильности и диалогу при решении международных вопросов. Активность Турции с каждым днем усиливается на обширном пространстве - от Балкан до Кавказа, от Черного моря до Ближнего Востока и Африки.

Задачи, выполняемые нашей героической армией в различных регионах, также наиболее наглядно демонстрируют вес и ответственность нашей страны в международной архитектуре безопасности. Для сохранения этой позиции и ее дальнейшего укрепления мы постоянно развиваем возможности и профессиональные навыки наших вооруженных сил.

Особенно значительный вклад в укрепление мощи и международного влияния нашей страны - от сферы безопасности до экономики - вносит отечественная оборонная промышленность, которая в последние годы благодаря поддержке и поощрению президента [Турции Реджепа Тайипа Эрдогана] добилась значительного прогресса", - подчеркнул Яшар Гюлер.