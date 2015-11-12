Япония и Грузия впервые подписали меморандум о сотрудничестве в области обороны

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Министры обороны Японии и Грузии Гэн Накатани и Тина Хидашели провели сегодня в Токио переговоры, по итогам которых подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"До настоящего времени между нашими странами не было никакого взаимодействия в области обороны. Надеюсь, что (с подписанием меморандума) эти контакты будут активнее", - сказал Накатани. Хидашели, в свою очередь, отметила, что надеется на "развитие стратегического партнерства между двумя странами".

Согласно новому документу, страны будут регулярно проводить двусторонние консультации на уровне представителей соответствующих ведомств, организовывать обмены по образовательным и исследовательским программам в сфере обороны. Стороны также договорились о техническом сотрудничестве в военной сфере.

Это первый в истории визит главы минобороны Грузии в Японию. Он продлится до 14 ноября. В ходе поездки Хидашели также проведет встречу с представителями японского МИД и посетит Национальную академию обороны Японии.