WP: Иран как никогда близок к созданию ядерного оружия

Иран как никогда близок к созданию ядерного оружия, что стало следствием выхода США из ядерной сделки в 2018 году.

Иран как никогда близок к созданию ядерного оружия, что стало следствием выхода США из ядерной сделки в 2018 году.

Как передает Report , с таким утверждением выступила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновников и конфиденциальные документы.

Источники издания утверждают, что в настоящее время у Тегерана достаточно запасов обогащенного урана для как минимум трех атомных бомб, создание которых может занять от нескольких дней до нескольких недель. На создание боеголовки для ракеты на базе примитивной ядерной бомбы может уйти два и более года, уточнили они.

Как рассказали газете на условиях анонимности сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также бывшие и нынешние члены американского и европейского разведсообществ, Иран накапливает необходимые средства для создания атомного оружия, не предпринимая слишком явных шагов в направлении этой цели. Американские чиновники отметили, что Тегеран в последнее время стремится разбавить определенный процент имеющегося у него обогащенного урана, чтобы избежать эскалации конфликта с Западом. Однако, как утверждается в документах, изученных WP, производство в стране обогащенного урана ведется с рекордной скоростью, а совокупные запасы ядерного топлива продолжают увеличиваться. Вместе с тем издание подчеркивает, что неизвестно, решится ли Иран в итоге на создание ядерной бомбы.

По словам собеседников газеты, крах ядерной сделки резко ограничил возможности МАГАТЭ по надзору за ядерной деятельностью Ирана и расследованию информации о секретных разработках ядерного вооружения. Американский чиновник, близкий к агентству, отметил, что у МАГАТЭ теперь меньше возможностей обнаружить потенциальный прорыв в иранских разработках атомного оружия. Он предположил, что успех Тегерана в создании таких вооружений приведет к ряду последствий - от гонки вооружений на Ближнем Востоке до прямого вооруженного конфликта между Ираном и Израилем, который в перспективе может распространиться на весь регион. По оценке чиновника, Иран "ходит по краю".

Согласно документам МАГАТЭ, на которые ссылается WP, спустя шесть лет после выхода США из ядерной сделки Ирану удалось обойти почти все наложенные соглашением ограничения на количество обогащенного урана, которым ему было позволено обладать. Высокопоставленный европейский дипломат заявил газете, что Тегеран "чувствует себя очень комфортно" в противостоянии с Западом в том числе благодаря поддержке России.