​Washington Times: В противоборство России и Турции в Сирии втягивается Армения

Баку. 5 Марта. REPORT.AZ/ Столкновение между Россией и Турцией происходит не только в небе над Сирией. Это распространялось также и на соседнем Кавказском регионе, где свежая волна русских военных двигается в сторону Армении. Что угрожает разжечь замороженный конфликт, который существует между Ереваном и Анкарой на протяжении десятилетий.

Как передает Report, об этом пишет The Washington Times.

Учитывая то, что президент России Владимир Путин, злится из-за того, что в ноябре Турецкие силы сбили русских истребителей, Москва за прошлые несколько месяцев наращивает свое военное присутствие в Армении, в стране с населением около 3 миллионов человек, у которой исторический конфликт с Турцией длится много десятилетий.

После того как было тихо подписано соглашение ПВО с крошечной бывшей Советской республикой в декабре, Москва отправила, по крайней мере, четыре новые истребители МиГ-29 и ряд другой военной техники к российской базе, за пределами армянской столицы Еревана.

Конфликт в Сирии расширяет зону нестабильности, наряжает отношения между другими странами, например, Ирана и Саудовской Аравии, а также Турции и России. Согласно российскому новостному фону, ПВО соглашение работало в течение месяца. Но партия мигов и новых российских вертолетов в середине февраля, кажется, была предупреждением от Путина для Турции и НАТО.