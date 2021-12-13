Взрыв в Тегеране, есть погибшие

В столице Ирана Тегеране в здании на улице Галеха Морги произошел взрыв.

В столице Ирана Тегеране в здании на улице Галеха Морги произошел взрыв.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

По словам представителя пожарной службы Тегерана Джалала Малеки, инцидент зафиксирован в 18:44 по местному времени и что в этот район были направлены три пожарные машины. "Взрыв повредил здание, а также окружающие здания и припаркованные автомобили", - сказал Малеки.

По предварительным данным, он произошел из-за находившихся в здании кислородных баллонов. "Два человека были тяжело ранены, которые скончались в больнице", - добавил он.