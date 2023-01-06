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Вылетевший из Новосибирска в Утапао самолет вернулся в аэропорт

Вылетевший из Новосибирска в Утапао самолет вернулся в аэропорт Самолет авиакомпании Azur Air, вылетевший из Новосибирска в Таиланд, вернулся в аэропорт вылета из-за повреждения лобового стекла.
В регионе
6 января 2023 г. 10:55
Вылетевший из Новосибирска в Утапао самолет вернулся в аэропорт

Самолет авиакомпании Azur Air, вылетевший из Новосибирска в Таиланд, вернулся в аэропорт вылета из-за повреждения лобового стекла.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня около 07:00 местного времени в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина совершило посадку судно авиакомпании Azur Air, следовавшее по маршруту Новосибирск-Утапао (Таиланд). Причиной возврата в аэропорт вылета стало повреждение лобового стекла самолета", - говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Также проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров. Всего вылета ожидают 263 пассажира, из них 71 ребенок.

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