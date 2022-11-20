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ВВС Турции нанесли удары на севере Сирии и Ирака

ВВС Турции нанесли удары на севере Сирии и Ирака ВВС Турции в ходе новой воздушной операции против террористов PKK/KCK/YPG в Сирии нанесли удары по четырем регионам, в Ираке - по одному.
В регионе
20 ноября 2022 г. 11:42
ВВС Турции нанесли удары на севере Сирии и Ирака

ВВС Турции в ходе новой воздушной операции против террористов PKK/KCK/YPG в Сирии нанесли удары по четырем регионам, в Ираке - по одному.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал A Haber.

Согласно информации, удары с использованием F-16 и беспилотных летательных аппаратов были нанесены по инфраструктуре террористов в сирийских регионах Кобани, Телль-Рифат, Дербисия, Дерик, а в Ираке - регион Шенгал.

По сведениям телеканала, задействованная в операции техника для нанесения ударов взлетала с 8-й главной реактивной базы командования ВВС Турции в Диярбакыре, находящейся на юго-востоке республики.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin “F-16”ları Suriyada dörd, İraqda isə bir bölgəyə hava zərbələri endirib

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