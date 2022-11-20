ВВС Турции нанесли удары на севере Сирии и Ирака

ВВС Турции в ходе новой воздушной операции против террористов PKK/KCK/YPG в Сирии нанесли удары по четырем регионам, в Ираке - по одному.

ВВС Турции в ходе новой воздушной операции против террористов PKK/KCK/YPG в Сирии нанесли удары по четырем регионам, в Ираке - по одному.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал A Haber.

Согласно информации, удары с использованием F-16 и беспилотных летательных аппаратов были нанесены по инфраструктуре террористов в сирийских регионах Кобани, Телль-Рифат, Дербисия, Дерик, а в Ираке - регион Шенгал.

По сведениям телеканала, задействованная в операции техника для нанесения ударов взлетала с 8-й главной реактивной базы командования ВВС Турции в Диярбакыре, находящейся на юго-востоке республики.