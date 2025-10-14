ВВП Казахстана за 9 месяцев вырос на 6,3%
В регионе
- 14 октября, 2025
- 11:00
Экономический рост в Казахстане в январе-сентябре текущего года составил 6,3%.
Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил заместитель министра национальной экономики страны Азамат Амрин на заседании правительства во вторник.
"Более 70% роста ВВП за этот период обеспечили промышленность, торговля и транспорт. Фактором роста остаются инвестиции", - добавил Амрин.
Инвестиции в основной капитал выросли на 13,5% и составили 13,8 трлн тенге (около $25,7 млрд). В том числе частные инвестиции увеличились на 7,8%.
В 2024 году ВВП Казахстана вырос на 4,8%. По прогнозам экономический рост в 2025 году составит 5,5%-6,5%.
