    ВВП Казахстана за 9 месяцев вырос на 6,3%

    В регионе
    • 14 октября, 2025
    • 11:00
    Экономический рост в Казахстане в январе-сентябре текущего года составил 6,3%.

    Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил заместитель министра национальной экономики страны Азамат Амрин на заседании правительства во вторник.

    "Более 70% роста ВВП за этот период обеспечили промышленность, торговля и транспорт. Фактором роста остаются инвестиции", - добавил Амрин.

    Инвестиции в основной капитал выросли на 13,5% и составили 13,8 трлн тенге (около $25,7 млрд). В том числе частные инвестиции увеличились на 7,8%.

    В 2024 году ВВП Казахстана вырос на 4,8%. По прогнозам экономический рост в 2025 году составит 5,5%-6,5%.

    Лента новостей