В Азербайджане выявили 20 нарушений в сфере рекламы

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком в прошлом году составило 20 протоколов об административных правонарушениях в сфере рекламы.

Как передает Report со ссылкой на ведомство, 6 случаев связаны с недобросовестной рекламой, 7 - с неточной. Еще 6 протоколов оформлены за продвижение запрещенных к рекламе товаров и 1 - за нарушение общих требований к рекламе.

В агентстве подчеркнули, что соблюдение норм рекламного законодательства способствует формированию здоровой конкуренции и помогает потребителям делать правильный выбор.