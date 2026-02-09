В Азербайджане выявили 20 нарушений в сфере рекламы
- 09 февраля, 2026
- 12:26
Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком в прошлом году составило 20 протоколов об административных правонарушениях в сфере рекламы.
Как передает Report со ссылкой на ведомство, 6 случаев связаны с недобросовестной рекламой, 7 - с неточной. Еще 6 протоколов оформлены за продвижение запрещенных к рекламе товаров и 1 - за нарушение общих требований к рекламе.
В агентстве подчеркнули, что соблюдение норм рекламного законодательства способствует формированию здоровой конкуренции и помогает потребителям делать правильный выбор.
