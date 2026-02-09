Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане выявили 20 нарушений в сфере рекламы

    Бизнес
    09 февраля, 2026
    • 12:26
    В Азербайджане выявили 20 нарушений в сфере рекламы

    Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком в прошлом году составило 20 протоколов об административных правонарушениях в сфере рекламы.

    Как передает Report со ссылкой на ведомство, 6 случаев связаны с недобросовестной рекламой, 7 - с неточной. Еще 6 протоколов оформлены за продвижение запрещенных к рекламе товаров и 1 - за нарушение общих требований к рекламе.

    В агентстве подчеркнули, что соблюдение норм рекламного законодательства способствует формированию здоровой конкуренции и помогает потребителям делать правильный выбор.

    Azərbaycanda reklam qaydalarının pozulması ilə bağlı 20 inzibati xəta aşkarlanıb
