    Индонезия подтвердила свое участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне

    • 09 февраля, 2026
    • 12:23
    Индонезия подтвердила свое участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне

    Президент Индонезии Прабово Субианто принял приглашение принять участие в первом заседании Совета мира по Газе, которое пройдет под председательством президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 19 февраля.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил пресс-секретарь президента Прасетьо Хади.

    "Президент Индонезии приглашен в Соединенные Штаты 19 февраля для участия во встрече, посвященной Совету мира при президенте США Дональде Трампе",- заявил пресс-секретарь.

    Он также отметил, что Индонезия в рамках визита своего президента также надеется подписать торговое соглашение с США.

    Напомним, в рамках первого заседания Совета мира в Вашингтоне планируется обсуждение вопросов реализации второго этапа соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, а также механизмов сбора средств на восстановление сектора Газа.

    Лента новостей