Индонезия подтвердила свое участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне

Президент Индонезии Прабово Субианто принял приглашение принять участие в первом заседании Совета мира по Газе, которое пройдет под председательством президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 19 февраля.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил пресс-секретарь президента Прасетьо Хади.

"Президент Индонезии приглашен в Соединенные Штаты 19 февраля для участия во встрече, посвященной Совету мира при президенте США Дональде Трампе",- заявил пресс-секретарь.

Он также отметил, что Индонезия в рамках визита своего президента также надеется подписать торговое соглашение с США.

Напомним, в рамках первого заседания Совета мира в Вашингтоне планируется обсуждение вопросов реализации второго этапа соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, а также механизмов сбора средств на восстановление сектора Газа.