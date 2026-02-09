Азербайджан увеличил расходы на импорт фруктов и овощей из Турции на 6%
- 09 февраля, 2026
- 12:36
Азербайджан в январе импортировал из Турции фрукты и овощи на сумму $1,352 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
В январе общая стоимость экспорта фруктов и овощей из Турции снизилась на 10,7% в годовом сравнении до $187,382 млн.
Главными импортерами фруктов и овощей из Турции стали Германия - $24 млн (-19,1%), США - $22,485 млн (-38,7%) и Ирак - $14,969 млн (+117,5%).
