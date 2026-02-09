Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан увеличил расходы на импорт фруктов и овощей из Турции на 6%

    АПК
    • 09 февраля, 2026
    • 12:36
    Азербайджан увеличил расходы на импорт фруктов и овощей из Турции на 6%

    Азербайджан в январе импортировал из Турции фрукты и овощи на сумму $1,352 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    В январе общая стоимость экспорта фруктов и овощей из Турции снизилась на 10,7% в годовом сравнении до $187,382 млн.

    Главными импортерами фруктов и овощей из Турции стали Германия - $24 млн (-19,1%), США - $22,485 млн (-38,7%) и Ирак - $14,969 млн (+117,5%).

    Azərbaycan Türkiyədən meyvə-tərəvəz məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 6 %-ə yaxın artırıb
    Azerbaijan imports $1.35M worth fruits and vegetables from Türkiye in January
    Лента новостей