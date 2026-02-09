Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Министры обороны Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили военно-техническое сотрудничество

    Армия
    • 09 февраля, 2026
    • 12:36
    Министры обороны Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили военно-техническое сотрудничество

    Руководящий состав Министерства обороны Азербайджана принял участие в международной выставке оборонной промышленности "World Defense Show 2026" в Эр-Рияде.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, в рамках выставки на стенде азербайджанского холдинга "Azərsilah" была представлена продукция самой компании, а также других частных предприятий Азербайджана.

    Руководство министерства ознакомилось с образцами современных вооружений, техники, авиационных и летательных средств, демонстрируемых на стендах, а также с новшествами в области искусственного интеллекта и кибербезопасности.

    В ходе визита министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов провёл встречи с министром обороны Королевства Саудовская Аравия Халидом бин Салманом, а также с руководителями ряда компаний. В ходе встреч состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в сфере военно-технического сотрудничества.

    Отметим, что выставка "World Defense Show", являясь одной из ключевых платформ в области оборонной промышленности, объединяет ведущие мировые компании и предоставляет возможности для демонстрации инновационных технологий, а также служит площадкой для стратегического сотрудничества и деловых встреч.

    Азербайджан Саудовская Аравия оборонная промышленность выставка Закир Гасанов World Defense Show
    Фото
    Azərbaycanın hərbi məhsulları Ər-Riyadda beynəlxalq sərgidə nümayiş olunur
    Фото
    Defense ministers of Azerbaijan and Saudi Arabia discuss military-technical cooperation
    Ты - Король

    Последние новости

    13:22
    Фото

    SOCAR и GL Group обсудили планы по пяти нефтегазовым месторождениям

    Энергетика
    13:21

    Индонезия и Азербайджан планируют обсудить экономическое сотрудничество

    Внешняя политика
    13:13

    Завтра в Баку и в регионах Азербайджана ожидается мокрый снег и снег

    Экология
    13:11

    Азербайджан и Люксембург обсудили возможности сотрудничества в финсекторе

    Финансы
    13:11

    В ДТП с автобусом и грузовиком в Москве пострадали восемь человек

    В регионе
    13:09

    В парламенте Ирана состоялось закрытое заседание для обсуждения переговоров с США

    В регионе
    12:58

    В Баку обсудили укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества между ОАЭ и Азербайджаном

    Внешняя политика
    12:58

    Спикер парламента Кыргызстана посетит Турцию с официальным визитом

    В регионе
    12:51

    Билеты на выездной матч "Карабаха" в Лиге чемпионов поступят в продажу сегодня

    Футбол
    Лента новостей