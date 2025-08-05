Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км

На вулкане Крашенинникова на Камчатке зафиксирован пепловый выброс, высота составила 6 км.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 6 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 160 км на восток - юго-восток от вулкана", - сказано в сообщении.
Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии - также 5 августа выбросил пепел на высоту до 8 км. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов.