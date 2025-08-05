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Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км На вулкане Крашенинникова на Камчатке зафиксирован пепловый выброс, высота составила 6 км.
В регионе
5 августа 2025 г. 11:00
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км

На вулкане Крашенинникова на Камчатке зафиксирован пепловый выброс, высота составила 6 км.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 6 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 160 км на восток - юго-восток от вулкана", - сказано в сообщении.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии - также 5 августа выбросил пепел на высоту до 8 км. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов.

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Версия на азербайджанском языке Kamçatkada vulkan 6 km hündürlüyə kül püskürüb
Версия на английском языке Krasheninnikov volcano in Kamchatka ejects ash to 6 km altitude

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