Вучич проведет переговоры с Токаевым в Астане
В регионе
- 25 февраля, 2026
- 08:31
Президент Сербии Александр Вучич 26-27 февраля посетит с официальным визитом Казахстан.
Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, в рамках визита запланированы полноформатные переговоры на высшем уровне.
"Ожидается, что президенты Казахстана и Сербии Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обсудят текущее состояние и перспективы развития казахстанско-сербских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества и развитие культурно-гуманитарных связей", - отмечается в сообщении.
Вучич проведет переговоры с Токаевым в Астане
