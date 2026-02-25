Вучич проведет переговоры с Токаевым в Астане

Президент Сербии Александр Вучич 26-27 февраля посетит с официальным визитом Казахстан.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, в рамках визита запланированы полноформатные переговоры на высшем уровне.

"Ожидается, что президенты Казахстана и Сербии Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обсудят текущее состояние и перспективы развития казахстанско-сербских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества и развитие культурно-гуманитарных связей", - отмечается в сообщении.