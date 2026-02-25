Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Вучич проведет переговоры с Токаевым в Астане

    В регионе
    • 25 февраля, 2026
    • 08:31
    Вучич проведет переговоры с Токаевым в Астане

    Президент Сербии Александр Вучич 26-27 февраля посетит с официальным визитом Казахстан.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, в рамках визита запланированы полноформатные переговоры на высшем уровне.

    "Ожидается, что президенты Казахстана и Сербии Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обсудят текущее состояние и перспективы развития казахстанско-сербских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества и развитие культурно-гуманитарных связей", - отмечается в сообщении.

    Александр Вучич визит в Казахстан Касым-Жомарт Токаев

    Последние новости

    08:31

    Вучич проведет переговоры с Токаевым в Астане

    В регионе
    08:30

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:18

    Трамп в ежегодном обращении к Конгрессу затронул тему урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    08:16

    Официальный Бангкок: Приграничные действия Камбоджи срывают урегулирование

    Другие страны
    08:03

    Масао Озаки: В Тегеране задержан гражданин Японии

    Другие страны
    07:51

    Бывший вынужденный переселенец: Возвращение в Хоровлу дарит незабываемые чувства

    Внутренняя политика
    07:45

    Житель, вернувшийся в Хоровлу: Многолетняя тоска осталась в прошлом

    Внутренняя политика
    07:38

    Каракас осудил вскрытие диппочты в аэропорту Панамы

    Другие страны
    07:17

    В некоторых участках Хатаинского района подача газа будет ограничена

    Энергетика
    Лента новостей