В Баку проходит консультативная встреча с делегацией НАТО

В Баку проводится консультативная встреча в рамках "Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству" (IPCP) между Министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2026 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

На консультативной встрече, являющейся важной частью Программы оценки и отзывов Концепции оперативных возможностей НАТО (КОВ), была представлена информация о планировании и подготовке к проведению в нашей стране в июне текущего года учений подразделений КОВ по "самооценке первого уровня" (SEL-1).

"Основная цель встречи с участием представителей Министерства обороны и иностранных экспертов состоит в уточнении и утверждении оценочных вопросов, составленных для проверки боевой подготовки подразделений, недавно заявленных в программу КОВ, их обеспечения и снабжения, а также уровня соответствия подразделений стандартам НАТО", - говорится в сообщении.