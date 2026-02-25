Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Баку проходит консультативная встреча с делегацией НАТО

    Армия
    • 25 февраля, 2026
    • 11:31
    В Баку проходит консультативная встреча с делегацией НАТО

    В Баку проводится консультативная встреча в рамках "Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству" (IPCP) между Министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2026 год.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

    На консультативной встрече, являющейся важной частью Программы оценки и отзывов Концепции оперативных возможностей НАТО (КОВ), была представлена информация о планировании и подготовке к проведению в нашей стране в июне текущего года учений подразделений КОВ по "самооценке первого уровня" (SEL-1).

    "Основная цель встречи с участием представителей Министерства обороны и иностранных экспертов состоит в уточнении и утверждении оценочных вопросов, составленных для проверки боевой подготовки подразделений, недавно заявленных в программу КОВ, их обеспечения и снабжения, а также уровня соответствия подразделений стандартам НАТО", - говорится в сообщении.

    Bakıda NATO heyəti ilə görüş keçirilir
    Baku hosts an Advisory meeting with NATO staff

