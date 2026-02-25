İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bakıda NATO heyəti ilə görüş keçirilir

    Hərbi
    • 25 fevral, 2026
    • 11:20
    Bakıda NATO heyəti ilə görüş keçirilir

    Müdafiə Nazirliyi və NATO arasında 2026-cı il üçün Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməkdaşlıq Proqramı (IPCP) çərçivəsində Bakıda "Məsləhətçi görüşü" keçirilir.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, NATO-nun Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası (ƏİK) Qiymətləndirmə və Rəy proqramının vacib hissəsi olan "Məsləhətçi görüşü"ndə cari ilin iyun ayında ölkəmizdə keçiriləcək ƏİK bölmələrinin "1-ci səviyyəli özünü qiymətləndirmə" (SEL-1) təliminin planlama və hazırlıq vəziyyəti izah olunub.

    Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri və xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə keçirilən görüşün əsas məqsədi ƏİK proqramına yeni bəyan edilmiş bölmələrimizin döyüş hazırlığı fəaliyyətləri, təminat və təchizatlarının eləcə də bölmələrin NATO standartlarına uyarlılıq səviyyəsini yoxlamaq məqsədilə tərtib olunmuş qiymətləndirmə suallarının dəqiqləşdirilməsi və təsdiqlənməsidir.

    Müdafiə Nazirliyi NATO
    Foto
    В Баку проходит консультативная встреча с делегацией НАТО
    Foto
    Baku hosts an Advisory meeting with NATO staff

    Son xəbərlər

    11:47

    Fridrix Merts ilk dəfə Çinə rəsmi səfərə yollanıb

    Digər ölkələr
    11:45

    Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsi Milli Məclisə daxil olub

    Milli Məclis
    11:39

    Bu il Azərbaycanda iki ali təhsil müəssisəsi tədqiqat universitetinə çevrilə bilər

    Elm və təhsil
    11:36

    Qaradağda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:36

    Azərbaycanda məsafədən iş zamanı kibertəhlükəsizlik tələbləri müzakirə olunur

    İKT
    11:35

    Azərbaycanda internetin sürətinə minimum hədd qoyula bilər

    İKT
    11:28
    Foto

    Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Akademiyasının idman direktoru Bakıda seminar keçirib

    Fərdi
    11:28

    "Heydər Əliyev Ensiklopediyası" üzərində iş tamamlanmaq üzrədir

    Elm və təhsil
    11:28

    Almatıda Azərbaycan və Qazaxıstan diplomatları arasında görüş keçirilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti