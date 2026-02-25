Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Облачные решения названы главным вызовом кибербезопасности в Азербайджане

    ИКТ
    • 25 февраля, 2026
    • 11:49
    Облачные решения названы главным вызовом кибербезопасности в Азербайджане

    Основным вызовом в сфере кибербезопасности в Азербайджане на сегодняшний день остаются облачные решения.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Главного управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов на мероприятии "Законодательство в области кибербезопасности в Азербайджане".

    По его словам, страна пока сохраняет осторожный подход к использованию облачных сервисов в государственном секторе.

    "Мы все еще не открыты для облачных решений и в большинстве случаев не разрешаем государственным организациям использовать облачные сервисы. Лишь в отдельных, исключительных случаях это возможно при заключении специального соглашения. В целом мы склонны отдавать предпочтение on-premise-решениям, то есть локальной инфраструктуре, особенно в сфере информационной безопасности. Речь идет о хранении данных внутри страны и обеспечении защиты государственных структур на внутреннем уровне", - подчеркнул Т. Мамедов.

    Он отметил, что в настоящее время в мире активно обсуждается концепция "сплинтернета" - фрагментации глобальной сети.

    "Если раньше мы говорили о едином глобальном интернете, то сегодня все чаще обсуждается его разделение. Многие правительства и объединения, такие как Европейский союз, стремятся укрепить цифровой суверенитет. Это предполагает хранение данных внутри своей территории, контроль DNS-запросов и точек обмена интернет-трафиком, чтобы даже в случае санкций, ограничений или иных кризисов обеспечить автономную работу и бесперебойное предоставление цифровых сервисов", - добавил замначальника.

    "Bulud həlləri" Azərbaycanda kibertəhlükəsizlikdə əsas çağırış adlandırılıb
    Cloud solutions identified as main cybersecurity challenge in Azerbaijan

