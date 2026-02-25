Расширен список потребителей электроэнергии первой категории

Кабинет министров Азербайджана внес поправки в "Список потребителей электроэнергии первой категории (организации, приостановка электроснабжения которых не допускается), утвержденный постановлением от 25 декабря 2001 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, в список добавлено Государственное морское и портовое агентство Министерства цифрового развития и транспорта.