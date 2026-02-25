Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Расширен список потребителей электроэнергии первой категории

    Энергетика
    • 25 февраля, 2026
    • 11:48
    Расширен список потребителей электроэнергии первой категории

    Кабинет министров Азербайджана внес поправки в "Список потребителей электроэнергии первой категории (организации, приостановка электроснабжения которых не допускается), утвержденный постановлением от 25 декабря 2001 года.

    Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

    Согласно постановлению, в список добавлено Государственное морское и портовое агентство Министерства цифрового развития и транспорта.

