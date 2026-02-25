İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Elektrik enerjisindən istifadəyə görə birinci dərəcəli istehlakçıların siyahısı genişlənib

    Energetika
    • 25 fevral, 2026
    • 11:10
    Elektrik enerjisindən istifadəyə görə birinci dərəcəli istehlakçıların siyahısı genişlənib

    Nazirlər Kabineti 25 dekabr 2001-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Elektrik enerjisindən istifadəyə görə birinci dərəcəli istehlakçıların (elektrik enerjisi təchizatının dayandırılmasına icazə verilməyən təşkilatların) Siyahısı"nda dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, siyahıya Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi əlavə olunub.

    Nazirlər Kabineti Əli Əsədov Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi
    Расширен список потребителей электроэнергии первой категории

