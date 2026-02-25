Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Анар Керимов возглавил конкурсную комиссию по проблемным активам ABB

    Финансы
    • 25 февраля, 2026
    • 11:44
    Анар Керимов возглавил конкурсную комиссию по проблемным активам ABB

    Первый заместитель министра финансов Азербайджана Анар Керимов назначен председателем конкурсной комиссии по продаже и передаче в управление объектов имущества на балансе Aqrarkredit, полученных в обмен на проблемные активы ОАО "Международный банк Азербайджана" (ABB).

    Как сообщает Report, соответствующие изменения в решение Кабинета министров от 4 августа 2023 года утвердил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

    Комиссия занимается передачей в управление и продажей имущества, а также местных и зарубежных активов либо прав требования по задолженности, полученных Aqrarkredit в обмен на проблемные активы ABB.

    Речь идет об объектах с балансовой стоимостью свыше 1 млн манатов.

    Согласно изменениям, Анар Керимов сменил на этом посту бывшего заместителя министра финансов Азера Байрамова.

    Анар Керимов Минфин Азербайджана Международный банк Азербайджана Aqrarkredit
    ABB-nin problemli aktivləri ilə bağlı Müsabiqə Komissiyasının sədri dəyişib

    Последние новости

    12:39
    Фото

    В Бухаресте прошло памятное мероприятие по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    12:39

    Госкомстат обнародовал данные о социальном портрете наркопреступников за 2025г

    Происшествия
    12:37

    Религиозные конфессии выступили с заявлением в связи с годовщиной геноцида в Ходжалы

    Религия
    12:36

    Токио требует от Тегерана освободить из-под стражи гражданина Японии

    Другие страны
    12:15

    Новым директором парижского Лувра станет Кристоф Лерибо

    Другие страны
    12:10

    Иса Габиббейли сообщил о скором завершении работы над "Энциклопедией Гейдара Алиева"

    Наука и образование
    12:08

    Профильный комитет ММ обсудит ежегодный отчет омбудсмена 27 февраля

    Милли Меджлис
    12:08
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Лянкяранского госцентра профобразования

    Внутренняя политика
    12:03

    В Азербайджане готовятся к очередной конференции по кибердипломатии

    ИКТ
    Лента новостей