Анар Керимов возглавил конкурсную комиссию по проблемным активам ABB

Первый заместитель министра финансов Азербайджана Анар Керимов назначен председателем конкурсной комиссии по продаже и передаче в управление объектов имущества на балансе Aqrarkredit, полученных в обмен на проблемные активы ОАО "Международный банк Азербайджана" (ABB).

Как сообщает Report, соответствующие изменения в решение Кабинета министров от 4 августа 2023 года утвердил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Комиссия занимается передачей в управление и продажей имущества, а также местных и зарубежных активов либо прав требования по задолженности, полученных Aqrarkredit в обмен на проблемные активы ABB.

Речь идет об объектах с балансовой стоимостью свыше 1 млн манатов.

Согласно изменениям, Анар Керимов сменил на этом посту бывшего заместителя министра финансов Азера Байрамова.