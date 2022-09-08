ВСУ за сутки уничтожили два самолета Су-25, вертолеты и БПЛА ВС России

Вооруженные силы Украины уничтожили два российских самолета Су-25, вертолеты Ка-52 и Ми-24, а также пять беспилотников.

Вооруженные силы Украины уничтожили два российских самолета Су-25, вертолеты Ка-52 и Ми-24, а также пять беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"В течение суток для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, два вертолета (Ка-52 и Ми-24), а также пять БПЛА", - говорится в сообщении.