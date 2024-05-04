В Армении несогласные с делимитацией границы с Азербайджаном начали шествие в Ереван

Сотни армян, протестующих против делимитации границы с Азербайджаном, начали шествие из села Киранц (Хейримлы) Тавушской области в Ереван.

Группа армян, протестующих против делимитации границы с Азербайджаном, начала шествие из села Киранц (Хейримлы) Тавушской области в Ереван.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Ранее вышедшие на демонстрацию против делимитации границы с Азербайджаном армяне перекрыли тракторами трассу Армения — Иран.

Напомним, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи Государственных комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы, экспертные группы двух стран на границе начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.