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В Армении несогласные с делимитацией границы с Азербайджаном начали шествие в Ереван

В Армении несогласные с делимитацией границы с Азербайджаном начали шествие в Ереван Сотни армян, протестующих против делимитации границы с Азербайджаном, начали шествие из села Киранц (Хейримлы) Тавушской области в Ереван.
В регионе
4 мая 2024 г. 17:53
В Армении несогласные с делимитацией границы с Азербайджаном начали шествие в Ереван

Группа армян, протестующих против делимитации границы с Азербайджаном, начала шествие из села Киранц (Хейримлы) Тавушской области в Ереван.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Ранее вышедшие на демонстрацию против делимитации границы с Азербайджаном армяне перекрыли тракторами трассу Армения — Иран.

Напомним, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи Государственных комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы, экспертные группы двух стран на границе начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

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