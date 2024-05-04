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Прогноз АБР по экономическому росту стран Центральной и Западной Азии благоприятен

Прогноз АБР по экономическому росту стран Центральной и Западной Азии благоприятен Прогноз Азиатского банка развития для стран Центральной и Западной Азии остается очень позитивным.
В регионе
4 мая 2024 г. 14:35
Прогноз АБР по экономическому росту стран Центральной и Западной Азии благоприятен

Прогноз Азиатского банка развития для стран Центральной и Западной Азии остается очень позитивным.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом в ходе брифинга заявил генеральный директор регионального департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков.

Он подчеркнул, что в текущем году замедление незначительное, кроме того ожидается снижение инфляции.

"Хотя возможны некоторые потрясения из-за соседних стран и высоких цен на продукты и энергоносители, реформы и правильная политика способны преодолеть проблемы",- добавил он.

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