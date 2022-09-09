ВСУ продвинулись на юге, освободив несколько населенных пунктов

Украинские силы на юге продвинулись вглубь позиций врага до нескольких десятков километров.

Украинские силы на юге продвинулись вглубь позиций врага до нескольких десятков километров.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом во время информационного телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Хорошие новости с юга есть, и это главная хорошая новость. Мы продвигаемся, это очевидно. У нас есть углубления в позиции врага от двух до несколько десятков километров, однако мы пока не заявляем названия населенных пунктов и направления, по которым мы имеем успех", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, неразглашение названий освобожденных населенных пунктов обусловлено тем, что враг продолжает активную деятельность дистанционно.

Ранее министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что украинская армия достигла определенных успехов во время контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях.

Как сообщал УНИАН, украинские Силы обороны на Харьковском и Южнобугском направлениях освободили территорию, площадь которой составляет более 700 квадратных километров.